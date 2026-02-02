Школа орґанизує Камп ученя и друженя за школярох осмих класох

РУСКИ КЕРЕСТУР – Основна и штредня школа зоз Домом школярох Петро Кузмяк, у Руским Керестуре, орґанизує Камп ученя и друженя за школярох осмих класох зоз основних школох з околїска, зоз цильом же би им на интересантни, креативни и практични способ приблїжела образовни програми, школски живот и можлївосци хтори их обчекую после упису до штреднєй школи.

Камп будзе отримани од 20. фебруара од 16 годзин, по 21. фебруар по 16 годзин, а програма облапи едукативни роботнї, тимски и спортски активносци, як и друженя и розвагу. Школяре годни розвиц розлнични схопносци, пренайсц нови интересованя и здобуц нових товаришох.

Роботу кампу буду водзиц искусни наставнїци и педаґоґи школи, участвованє на кампу ше нє наплацує, а шицким учашнїком будзе обезпечене єдзенє и змесценє зоз єдним ноцованьом у Дому школярох.

Заинтересовани школяре ше можу приявиц прейґ онлайн форумлару на тим ЛИНКУ.

Вецей информациї мож достац на числох – 025/703-040 и 025/703-041, як и прейґ нєдавно формованей Вибер заєднїци школи.