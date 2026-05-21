Школа Петро Кузмяк наградзена за найлєпшу черанку

ЗЛАТИБОР – Основна и штредня школа зоз домом школярох Петро Кузмяк з Руского Керестура, вовторок 19. мая, достала награду за найлєпшу витворену черанку у рамикох проєкта Спорт за розвой (Sport for Develompent). У рамикох истого проєкту награду достала и Школа Коста Сусанов зоз места Радовиш зоз Сиверней Македониї, партнер кересутрскей школи у спомнутим проєкту.

Награди уручени на закончуюцей образовней конференциї у орґанизациї Regional Youth Cooperation Office (RYCO) за Заходни Балкан и GIZ – Нємецкей орґанизациї за медзинародне сотруднїцтво, а хтори унамрямени на повзязованє младих и промоцию заєднїцтва през спорт.

Награда представя припознанє за роботу и визначує тоти два школи як приклад добрей пракси медзи школами Заходного Балкану, учашнїками проєкту, гварела з тей нагоди директорка Школи Петро Кузмяк Наталия Будински.