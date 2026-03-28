Школа Петро Кузмяк запровадзела сотруднїцтво зоз школу з Горватскей

РУСКИ КЕРЕСТУР – Прешлого тижня заняти спред Основней и штреднєй школи з домом школярох Петро Кузмяк у Руским Керестуре, порушали сотруднїцтво зоз Школу Aнтун Матияшевич Караманео на Вису, у Републики Горватскей.

У нащиви реализована тродньова активносц Провадзеня на роботи у рамику Еразмус + акредитациї за обще образованє.

Наставнїци – Ґордана Банатски, Лїляна Рудакиєвич и директорка школи Наталия Будински, нащивели штредню школу Aнтун Матияшевич Караманео на Вису у Републики Горватскей дзе им, медзи иншим, представена робота тей школи, домашнї и медзинародни проєкти, як и можлївосц прилапйованя учашнїкох до Еразмус+ програми.

У нащиви запровадзене сотруднїцтво медзи двома школами котри понукаю исти напрями – напрям Ґимназиї и Туристични технїчар.