Школа представена коцурским школяром

РУСКИ КЕРЕСТУР – Основну и штредню школу зоз домом школярох Петро Кузмяк вчера нащивели школяре зоз Коцура зоз ОШ Братство єдинство, котрим домашнї пририхтали презентацию своїх двох штредньошколских напрямох – ґимназиї на руским и сербским язику и напрям туристично-готелиєрски технїчар.

З коцурскей школи пришли 43-еро школяре з руского оддзелєня седмей и осмей класи и з двох сербских оддзелєньох осмей класи зоз своїма наставнїцами информатики Славицу Байор, математики Николету Горняк Папуґа и сербского язику Бояну Митошевич.

Привитали их домашнї з управи Школи на чолє зоз заменїцу директора Любицу Няради и наставнїки котри им поуказовали школски будинок и його змисти, опатрели и Дом школярох, а по ґрупох мали и три роботнї на хторих ше презентовало спомнути напрями у домашнєй школи.

Так у кабинету К1 наставнїца и професорка руского язика Люпка Малацко презентовала проєкт Петро Пис, Єлена Миркович туристични напрям през путованя до иножемства, а професорки Паулина Рац, Ясмина Надь и Валентина Русковски у мейкерс лаб учальнї презентовали сучасне виучованє природних наукох.

На концу нащиви домашнї госцом пририхтали и почасценє, а орґанизовали им и приход на автобусу.