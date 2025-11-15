ОбразованєРутенпресТексти

Школа применює ISO стандард

автор М. Афич
автор М. Афич 15 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – Основна и штредня школа зоз домом школярох „Петро Кузмяк” од мая до септембра 2025. року до свойого дїлованя успишнє имплементовала стандард  системи менаджменту з квалитетом ISO 9001:2015.

У тим процесу школа подробнє мапирала процедури и усоглашела шицки сеґменти роботи зоз вимогами спомнутого стандарду. Заняти прешли през потребни обуки котри оможлївя дошлїдно провадзиц предписани процедури и унапредзенє роботи тей образовней установи.

З имплементованьом ISO стандарду, школа поставела тварди фундаменти за будуци унапредзеня шицких обласцох свойого дїлованя. Попри тим, у рамикох системи менаджменту з квалитатом, додатно усоглашенe и применьованє HACCP системи управяня з безпечносцу поживи.

Намаганя Школи и єй директорки Наталиї Будински же би свойо дїлованє  и квалитет образованя подзвигла на цо висши уровень, и обезпечела цо лєпши условия за школярох и занятих.

Проєкт имплементованя системи менаджменту з квалитетом ISO финансовал Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални меншини – национални заєднїци.

