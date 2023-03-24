Школа у двох нових проєктох

РУСКИ КЕРЕСТУР – Основна и штредня школа зоз домом школярох Петро Кузмяк вибрана медзи 11 штреднїма школами у Сербиї же би до конца того року достала сучасну мейкерс лаб учальню.

На конкурсу Ґрупи за образованє од 60 школох вибрани 11 котри указали найвекши капацитет и потенциял за иновативну роботу зоз своїма школярами и вельке жаданє же би го усовершели у складзе зоз привреду и науку 21. вику.

Школа Петро Кузмяк тиж вибрана медзи 10 тими на конкурсу проєкту Фондациї Ани и Влади Дивац.

Проєкт подрозумює програм черанки тимох зоз розличних општинох през котри штредньошколци змоцня свойо капацитети и буду черац искуства, представя свойо локални заєднїци и културни знаменїтосци.

Тими зоз 10 розличних општинох буду подзелєни до пейцох парох. Кажди тим будзе мац по єдну нащиву у рамику своєй пари. Керестурска школа будзе пара зоз школу з Нового Пазару.