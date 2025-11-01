Школи подаровани мБот робот

СУБОТИЦА – Школа Петро Кузмяк з Руского Керестура, медзи двома школами хторим донирани мБот робот на обуки за наставнїкох „Зоз знаньом до будучносци” хтора прешлого тижня отримана у Суботици.

Роботи двом основним школом донирали Ротари клуб зоз Суботици и Беоґрад Чукарица.

Зоз керестурскей школи участвовала наставнїца информатики и рахункарства Наташа Орос, котра, вєдно зоз другима колеґaми зоз других школох, мала нагоду упознац ше зоз сучасним приступом применьованя роботики у настави, а тиж и у практичней часци.

Тота обука представя важни крочай ґу уводзеню иновативних методох до настави. Наставнїки, нови здобути знаня пренєшу на школярох и, вєдно з нїма, на интересантни способ годни виглєдовац швет роботики и програмованя.