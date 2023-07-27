Школи у Войводини ше можу приявиц на конкурс за оправянє будинкох

НОВИ САД – Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални меншини – национални заєднїци розписал конкурс за финансованє и софинансованє реконструкциї, адаптациї, санациї, инвестицийне и чечуце отримованє обєктох установох основного и стреднього образованя и воспитаня на териториї автономней покраїни войводини за 2023. рок.

Конкурс розписани 12. юлия и дополнєни 25. юлия.

Зоз дополнєньом на Конкурс подношителє прияви можу буц и тоти хтори прецерпели чкоду яка настала як пошлїдок елементарней нєпогоди, прияву мож поднєсц и кед потребни средства за саниранє чкоди нїзши як 10 милиони динари зоз пдв.

Рок за подношенє приявох 11. авґуст, а приоритет при додзельованю средствох буду мац образовни установи хтори прецерпели чкоду як пошлїдок

Прияви ше подноши лєм на єдинственим конкурсним формуларе Секретарияту. Комплетну конкурсну документацию мож превжац од 12. юлия на веб-адреси Секретарияту.

Прияви ше доручує по пошти на адресу: Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални меншини – национални заєднїци з назначеньом „за финансованє и софинансованє реконструкциї, адаптациї, санациї, инвестицийне и чечуце отримованє обєктох установох основного, штреднього образованя и воспитаня на териториї Автономней покраїни Войводини за 2023. рок”, Булевар Михайла Пупина 16, 21000 Нови Сад, або ше подноши особнє, з придаваньом на писарнїцу покраїнских орґанох управи у Новим Садзе (прижемє будинку Покраїнскей влади).