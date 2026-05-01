Школяре 4. класи пребували у природи на Ґучеву

РУСКИ КЕРЕСТУР – Школяре штвартей класи Основней школи Петро Кузмяк, були на шейсцдньовей настави у природи на Ґучеву.

Школяре на наставу до природни пошли у провадзеню своїх учительох, Нади Колошняї и Марком Новаковичом, дзе упознали красоти горского краю, як и способ живота людзох у прешлосци.

Нащивели манастир Троношу, родну хижу Вука Караджича у Тршичу, Баню Ковилячу, Сунчану реку, город Лозницу, та рику Дрину.

Окремни упечаток на нїх зохабел вилєт на Чарни верх на Ґучеву и нащива памятнїку зоз Першей шветовей войни.

Час им бул виполнєти зоз бависком, друженьом, тематскима вечерами и интересантнима активносцами котри орґанизовали креативни рекреаторе, а школяре ше зоз настави у природи врацели з новима знанями, памятками и богатим искуством.