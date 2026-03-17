Школяре були на школярскей черанки у Сиверней Македониї

РАДОВИШ – Школяре першей и другей класи штреднєй школи и Ґимназиї „Петро Кузмякˮ з Руского Керетура, од 9. по 13. марeц участвовали у школярскей черанки у рамику проєкта „Спорт за шицких”.

У проєкту учaствовали 12 школяре котри пребували у Радовишу у Сиверней Македониї, дзе их вигосцели школяре и наставнїки штреднєй школи „Коста Сусинов”. Школяре на черанку пошли у провадзеню директорки школи Наталиї Будински и професорки физичного воспитаня Сонї Чапко.

На тродньовей програми, школяре ше през розлични спортски активносци и роботнї упознали зоз своїма парняками, почерали искуства и розвивали тимски дух и сотруднїцтво.

Окремна часц програми була пошвецена особному розвою, ришованю конфликтох и розгварками зоз фаховцами. Школяром орґанизовани и приєм при городоначальнїкови Радовишу, а кед нащивели Струмицу мали нагоду побешедовац и зоз професийну одбойкашку Елену Пандову.

Проєкт потримал „Regional Youth Cooperation Officeˮ (RYCO) за Заходни Балкан и GIZ – Нємецки орґанизациї за медзинародне сотруднїцтво.

После успешней черанки, у априлу, школяром зоз Радовишу домашня будзе керестурска школа.