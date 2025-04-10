Школяре керестурскей Школи були на пракси у Солуну

РУСКИ КЕРЕСТУР – Ґрупа штредньошколцох напряму туристично-готелиєрски

технїчар Школи „Петро Кузмяк” з Руского Керестура, од 23. марца по 5. април була на фаховей пракси у Солуну у Греческей. Праксу уж треци раз витворюю у рамикох Еразмус плус европскей програми.

Циль тей мобилносци то усовершованє у обласци городского туризму, розвой диґиталних и технїчних компетенцийох, унапредзенє язичних схопносцох и здобуванє културней свидомосци през роботу у готелох, як и хаснованє сучасних алатох у туризму.

Їх роботу координовали професорка фахових предметох Бояна Милянич котра провадзела як витворени цилї ученя, и професорка Анико Войчена котра у рамику того проєкта медзинародного сотруднїцтва участвовала у програми фахового усовершованя наставнїкох.

У сотруднїцтве з орґанизацию Иподоми зоз Солуну, треци раз по шоре, 12 школярки керестурскей Школи витворели фахову наставу по шицких готелских службох, у трох солунских готелох Egnatia, Egnatia Palacei Esperia.

Попри роботней часци, учашнїки фаховей пракси у шлєбодним чаше мали нагоди поопатрац найзначнєйши знаменїтосци Солуна и його околїска.