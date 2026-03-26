Школяре Музичней школи отримали свой концерт

КУЛА – У концертней сали Школи за основне музичне образованє з Кули, 20. марца, свой Концерт отримали 23 школяре видзелєного оддзелєня тей Школи з Руского Керестура, хтори ходза на наставу клавира, гармоники и тамбури.

Публика послухала програму у хторей ше школяре представели у 23 точкох, односно у соло або ґрупних наступох, през композициї прилагодзени їх возросту и ступню образованя.

Концерт орґанизовани як часц порядних активносцох школи зоз цильом представиц роботу школярох и їх напредованє у школованю.

За наступ школярох пририхтали їх наставнїки Мирко Преґун (клавир и гармоника) и Лазар Лазаревич (клавир) и наставнїца Геленка Гарвильчак (тамбура). Хор нїзших класох Музичней школи пририхтал наставнїк солфедя Ладислав Тамаши.

Збуванє позберало родичох, наставнїкох и любительох музики, хтори пришли потримац младих виводзачох.