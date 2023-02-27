Школяре нащивели Будимпешту

БУДИМПЕШТА (МАДЯРСКА) – Општинска народна библиотека „Велько Петрович” Жабель, на закладанє директора библиотеки Милована Миркова, а зоз потримовку Општини Жабель и Матици сербскей орґанизовала студийске путованє до Будимпешти на хторе одпутовали школяре Штреднєй школи „22. октобер” зоз Жаблю.

На путованю хторе тирвало три днї, школяре обишли велї красоти главного городу Мадярскей, як цо то Площа геройох, вельки городски парк, Площу Лайоша Кошута, будинок Парламента, Юстицию, Текелиянум.

Найвекши упечаток на школярох охабела Сентандрея, а зоз обиходом того места и закончене тото путованє.