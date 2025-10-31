Школяре нащивели Дом за старих

РУСКИ КЕРЕСТУР – Школяре двох оддзелєньох седмей класи ОШ „Петро Кузмяк” вчера нащивели керестурске оддзелєнє Дому за старих и пензионерох Кула, а у рамикох Октобра – мешаца старих, тиж и сотруднїцтва з родичами и локалну самоуправу.

Школярох привитал Боян Ковач як и оддзелєнски старшини Златицу Малацко и Саню Еделински и Лидию Пашо наставнїцу музичного воспитаня котра з тей нагоди пририхтала зоз школярами мини концерт.

За бивательох старецкого дому и занятих наступели школяре Стефан Новакович и Теодор Гарвильчак на гармоникох и Стефан Арва на тамбури. Їх товаришки одшпивали даскельо шпиванки, а вец ше шицки дружели и почасцели.