Школяре нащивели Польопривредни факултет

автор Ан. Медєши, фото: ФБ Петро Кузмяк
НОВИ САД – Школяре штреднєй школи Петро Кузмяк зоз Руского Керестура, у рамикох професийней ориєнтациї, нащивели Польопривредни факултет у Новим Садзе, дзе ше будуци студенти могли упознац зоз студийну програму и роботу тей високошколскей установи.

У рамикох нащиви було облапене преподаванє, роботнї и розгварки зоз представителями департману за Фитомедицину, Ветерину, Овоцарство и винїцарство, Пейзажну архитектуру, Польопривредну технїку и информацийни системи того факултету.

Школяром представени можлївосци дальшого школованя, як и практични бок роботи у спомнутих обласцох.

Нащива реализована як часц активносцох унапрямених на даванє потримовки школяром же би вибрали свойо будуце занїманє.

