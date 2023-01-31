Школяре одпутовали до Швайцарскей

РУСКИ КЕРЕСТУР – Представителє Штредєй школи „Петро Кузмяк” вчера одпутовали до Швайцарскей на „Интеркултуралну черанку 2023” до валалу Песталоци, дзе буду пребувац 14 днї.

Проєкт облапя интензивну едукацию младих зоз рижних народох, културох, вирских опредзелєньох, за интеркултурални вредносци. Витворюю го вєдно НВО „Гумана – дружтво за потримовку дзецинству и младосци” и Ґимназия 20. октобер з Бачкей Паланки.

У проєкту участвую штредньошколци з пейцох войводянских местох, Бачкей Паланки, Бачкого Петровцу, Руми и Индїї, а керестурску ґимназию буду представяц школяре першей класи руского оддзелєня Анита Чизмар, Стефан Колошняї, Емина Бики, Елена Шомодї з Керестура и Лара Сопка зоз Кули, и педаґоґиня Наташа Орос.

През тидзень школяре буду мац интензивни едукациї, а през викенди обиходзенє Швайцарскей. Пребуванє и костиранє им обезпечени прейґ проєкту, а драгово трошки и осиґуранє плацели родичи.