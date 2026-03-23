Школяре означели Дзень мацеринского язика

ДЮРДЬОВ – У Основней школи „Йован Йованович Змай” у Дюрдьове, роботней соботи, 21. марца шицки школяре означели Медзинародни дзень мацеринского язика.

Школяре нїзших и висших класох того дня на годзинох зоз своїма учителями и учительками, наставнїками и наставнїцами и разреднима старшинами бавели рижни квизи.

Медзи иншим було и бависко у котрим ше школяре змагали як ше даєдни поняца гуторя по сербски, руски, ромски, нємецки, янглийски, лєбо по русийски, та и квизи на котрий ше школяре бавели пантомими, мали дебати на рижни теми: прецо лєпша ранша, а прецо пополадньова змена, цо лєпше чи вожиц ше на бициґли чи бегац, и подобне.