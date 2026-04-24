Школяре пиятей класи направели дружтвени бависка (фото)

автор М. Джуджар
РУСКИ КЕРЕСТУР – Школяре пиятей класи, на годзинох подобовей култури на свой споосб означели Дзень паленти Жеми.

Школяре, рецикловали шкатули, та направели даскельо интересантни дружтвени бависка, дзепоєдни уж мали правила, а за дзепоєдни видумали и прилагодзели правила яки им одвитовали.

Так настали дружтвени бависка Ням, Флай, Меркуй на грозно, Пробуй сцигнуц, Розбиваче твердиньох, Потраф фарбу, Отровни гад и Любопитлїви птици. Рециклованє и роботня реализована на идею креативней наставнїци подобовей култури Сонї Алексич.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ

За „Жатву” средства по конкурсу зоз Министерства

Нєшка на Мемориялу „Чарни лебед”

„Авантури єдного робота” премиєрно пред домашню публику (фото)

Креативна роботня з нагоди Дня планети Жеми

Тройо школяре участвовали на змаганю зоз анґлийского