Школяре пиятей класи направели дружтвени бависка (фото)

РУСКИ КЕРЕСТУР – Школяре пиятей класи, на годзинох подобовей култури на свой споосб означели Дзень паленти Жеми.

Школяре, рецикловали шкатули, та направели даскельо интересантни дружтвени бависка, дзепоєдни уж мали правила, а за дзепоєдни видумали и прилагодзели правила яки им одвитовали.

Так настали дружтвени бависка Ням, Флай, Меркуй на грозно, Пробуй сцигнуц, Розбиваче твердиньох, Потраф фарбу, Отровни гад и Любопитлїви птици. Рециклованє и роботня реализована на идею креативней наставнїци подобовей култури Сонї Алексич.