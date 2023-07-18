Школяре сцигли до краю наших предкох

ПОПРАД (СЛОВАЦКА) – У орґанизациї Националного совиту рускей националней меншини и його Одбору за образованє 33 школяре зоз шицких местох дзе жию Руснаци и дзе маме порядну наставу у школох, або дзе руски язик виборни предмет, пондзелок, 17. юлия одпутовали до Попраду у Републики Словацкей, дзе буду пребувац до нєдзелї 23. юлия.

Зоз нїма одпутовали професоре руского язика, ґеоґрафиї, историї, вирскей настави и музичней култури, орґанизаторе зоз Националного совиту, а у Попраду их дочекали домашнї зоз Штреднєй фаховей школи зоз интернатом – помоцнїца директора мґр Зузана Папсонова и бувши директор Василь Кузмяк.

Одбор за образованє после штирох рокох орґанизовал лєтну школа хтора нагода же би ше школяре зоз наставнїками научели дацо нове о нашей прешлосци и язику, праве одкаль ше їх предки приселєли пред 270. роками. Окрем настави, домашнї им порихтали нащиву Школи за спорт, Штрбского плеса и околїска, Станишовскей пещери, Спишскей твердинї, нащивя и Стару Любовню, сканзен, твердиню и грекокатолїцкей паломнїцке место Литманова, дзе Русини як и у нас, до Водици дзечнє ходза.

Пребуванє у интернату школяре маю задармо, бо то часц догварки хтору Национални совит Русанацох подписал зоз Прешовским самоуправним крайом, костиранє софинансовали родичи по 50 евра, а Национални совит Руснацох финансовал путованє и здравствене осиґуранє.