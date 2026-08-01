Школяре ше врацели зоз Лєтней школи у Попрадзе

ПОПРАД (РЕПУБЛИКА СЛОВАЦКА) – У орґанизациї Националного совиту рускей националней меншини, його Одбору за образованє, и того року успишно реализована дзевята Лєтна школа у Попрадзе, хтора отримана од 24. по 30. юлий.

На тоту екскурзию до Републики Словацкей того року одпутовали 32 школяре зоз рижних наших местох, насампредз з тих дзе иснує порядна настава руского язика, зоз Руского Керестура, Коцура и Дюрдьова, як и зоз Кули, Вербасу и Нового Саду, дзе ше руски язик учи як виборни предмет.

Того року, новина була тота же до Лєтней школи могли пойсц и школяре хтори нє маю анї єдну од двох понукнутих можлївосцох учиц руски язик, а то були двоме школяре зоз Сенти.

Окрем школярох, до Попраду одпутовали и Мария Стрибер, викладаче руского язика – Каролина Джуджар, Оля Яковлєв, Ана-Мария Рац, Мария Самарджич, виронауку дзецом викладала Ксения Бесерминї, историю Деян Бучко, а Деян Будински бул задлужени за розвагу, док спред Националного совиту бул Желько Ковач, хтори школяром обдумал и музично-фолклорни вечари, а источашнє бул и орґанизатор путованя.

У рамикох пребуваня у Словацкей, школяром були орґанизовани годзини руского язика, школяре учели о рускей историї, вири и култури, а було часу и за розвагу, друженє, вечари зоз музику и танцами, та на концу и квиз знаня, у хторим указали цо шицко през тоти пейц днї научели.

Школяре нащивели и Церкву святих апостолох Петра и Павла, нєдалєко од Попраду видзели и єдну од найпознатших пещерох у Словацкей под назву Белянска яскиня, як и каштель Любовнянски град у городзе Стара Любовня, a обиходзели и город Кошице.

Трошки путованя и осиґураня покрил Национални совит, костиранє вифинансовали родичи школярох, док домашнї обезпечели змесценє и уходнїци нa вилєтох у рамикох екскурзиї.