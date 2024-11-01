Школяре школи „Петро Кузмяк” нащивели Радио-телевизию Войводини

НОВИ САД – У рамикох проєкту медийскей писменосци „Медийски мозаїк” хтори запровадзує школа „Петро Кузмяк” зоз Руского Керестура, нєшка, 31. октобра школяре тей школи нащивели Радио-телевизию Войводини.

Школяре осмей класи и школяре руских оддзелєньох ґимназиї дознали як випатра цали процес правеня медийских змистох – од идеї по реализацию. Госцох привитали продуцентка, одвичательни редакторки и новинаре руских редакцийох радия и телевизиї, хтори им поуказовали будинок и потолковали яки цалосци и яки роботни места єст у Радио-телевизиї Войводини.

Окрем нащиви Радио-телевизиї Войводини, дзе у реалним окруженю видзели як функционує єден медий, школяре зоз Руского Керестура о медийскей писменосци буду учиц ище и през рижни роботнї.