ОбразованєРутенпресТексти

Школяре Туристичного напряму на фаховим путованю

автор Ан. Медєши фото: ФБ Петро Кузмяк
автор Ан. Медєши фото: ФБ Петро Кузмяк 79 Опатрене

ПРАГА/ДРЕЗДЕН – Школяре Основней и штреднєй школи зоз Домом школярох Петро Кузмяк з Руского Керестура, єй напряму Туристичного технїчара, тих дньох пребуваю на фаховей екскурзиї у Праги и Дрездену.

Путованє ше отримує у орґанизациї Универзитету Синґидунум, а школяре одпутовали вєдно зоз своїма наставнїцами Єлену Миркович и Бояну Милянич.

Прейґ дружтвених мрежох школяре поручели же потераз обишли главни город Ческей Републики – Прагу, як и город Дрезден у Нємецкей, дзе пообиходзели шицки значнєйши знаменїтосци тих двох европских городох.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ

Павле Папуґа, Милена Рамач и Ема Живкович найлєпши...

У новим Руским слове

На вовторок ше положи квеце на памятнїк Тарасови...

Здравствени установи достали нови превозки

Вистава малюнкох и рисункох