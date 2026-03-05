Школяре Туристичного напряму на фаховим путованю

ПРАГА/ДРЕЗДЕН – Школяре Основней и штреднєй школи зоз Домом школярох Петро Кузмяк з Руского Керестура, єй напряму Туристичного технїчара, тих дньох пребуваю на фаховей екскурзиї у Праги и Дрездену.

Путованє ше отримує у орґанизациї Универзитету Синґидунум, а школяре одпутовали вєдно зоз своїма наставнїцами Єлену Миркович и Бояну Милянич.

Прейґ дружтвених мрежох школяре поручели же потераз обишли главни город Ческей Републики – Прагу, як и город Дрезден у Нємецкей, дзе пообиходзели шицки значнєйши знаменїтосци тих двох европских городох.