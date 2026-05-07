Школяре Туристичного напряму рихтаю ше за фахову праксу у Греческей

автор Ан. Медєши, фото: Архива
РУСКИ КЕРЕСТУР – Школяре напряму Туристични технїчар Штреднєй школи Петро Кузмяк з Руского Керестура, тих дньох ше пририхтую за штварту Еразмус плус фахову праксу у иножемстве.

Дванац школяре другого и трецого року спомнутого напряму рихтаю ше за фахове усовершованє хторе будзе тирвац два тижнї, ґу тому здобуду и богате животне и професийне искуство, нови познанства, як и можлївосц упознац другу културу.

Фахова пракса будзе реализована у остатнїх двох тижньох у маю, у Платамонасу у Греческей.

Проєкт подполно финансовала Европска уния през Еразмус плус програму за котру керестурска школа ма два акредитациї – за фахове и за обще образованє.

