Школяре у Коцуре означели Дзень мацеринского язика

КОЦУР – У коцурскей Основней школи „Братство-єдинство”, стреду, 21. фебруара на годзинох сербского, руского и мадярского язика школяре означели Медзинародни дзень мацеринского язика.

З тей нагоди учительки зоз школярами нїзших класох бешедовали о мацеринским язику, а читали и рижни приповедки и писньочки. Тиж, школяре правели и панои на хторих представели язики котри ше у Коцуре учи як мацерински. Вєдно пошвецели тот дзень язику котри наймладши перши звладали и научели попри своїх родичох.

Школяре висших класох тиж єдну наставну годзину пошвецели мацеринскому язику, на котрей бешедовали о значносци язика и краси писаня и правилного вигваряня.

У Основней школи у Коцуре ше як мацерински учи сербски и руски язик у порядней настави, а руски и мадярски язик зоз елементами националней култури ше учи факултативно, як часц виборней настави.