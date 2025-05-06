Керестурски осмаки були у Словацкей

РУСКИ КЕРЕСТУР – У орґанизациї Одбору за образованє Националного совиту Руснацох (НСР), 24-еро школяре осмей класи Основней школи Петро Кузмяк од 1. по 4. май були на екскурзиї у Словацкей.

Тота традицийна екскурзия руским школяром з керестурскей школи, як награда од Националного совиту з оглядом же ше осем роки уча по руски, т.є. на своїм мацеринским язику, же би нащивели часц Горнїци одкадз ше їх предки приселєли до тих крайох.

Школяре були змесцени у Требишове, а костиранє було орґанизоване у Земплинскей Теплици, дакедишнїм Керестуре. У Требишове мали и орґанизоване друженє з домашнїма парняками, а нащивели и паломнїцке место Лютину при Прешове и музей миниятурних древених церквох на отвореним. Нащивели тиж и город Кошице и його знаменїтосци.

Школярох провадзели оддзелєнски старшинове Лидия Пашо и Зденко Шомодї, а спред НСР, предсидатель Вивершного одбору Славиша Сабадош, Одбору за образованє Олена Папуґа и член Совиту Желько Ковач.

Екскурзию т.є. путованє финансовал Национални совит, а змесценє и костиранє помогли родичи школярох.