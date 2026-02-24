Школяре виборней настави означели Дзень мацеринского язика

КУЛА – Школяре котри уча руски язик зоз елементами националенй култури як виборни предмет у двох основних школох у Кули, тиж так означели Дзень мацеринского язика на годзинох зоз свою наставнїцу Тамару Хома.

Годзини руского язика з тей нагоди були окреме обдумани, и пошвецени мацеринскому язику, бешедовали о тим прецо важне чувац и бешедовац свой мацерински язик, та о богатстве и предносцох вецейязичносци.

Як заключенє тей годзини, виробели пано на тоту тему котри будзе прикрашовац їх учальню. У Кули на наставу руского язика єст приявено 15 школярох, и векшина присуствовала тим годзином.