Школяре зоз Сиверней Македониї пребуваю у керестурскей школи

РУСКИ КЕРЕСТУР – У рамику школярскей черанки, односно реґионалней програми „Спорт за шицкихˮ, того тижня, од пондзелку, 20. априла по пияток 24. април, дванацецеро школяре штреднєй школи „Коста Сусинов” зоз Сиверней Македониї пребуваю у Школи „Петро Кузмякˮ.

Нащива резултат сотруднїцтва медзи тима двома установами, односно свойофайтове врацанє госцопримства хторе розпочало кед у марцу того року дванацецеро керестурски школяре першираз нащивели їх школу у месце Радовиш.

Проєкт потримала Реґионална канцелария за сотруднїцтво младих „Regional Youth Cooperation Office” (RYCO) за Заходни Балкан и Нємецка компания за медзинародне сотруднїцтво „GIZ”, а хтори хасную методолоґию „Спорт за розвойˮ, за хтору ше порушує вибудов миру, дружтвеней повязаносци и помиреня медзи младима на Заходним Балкану.

До партнерствох и школских черанкох уключени физична активносц, бависко и структурална рефлексия, же би ше превозишло реґионални подзелєня и предрозсудки.

За школярох зоз Сиверней Македониї потераз було орґанизоване розпатранє знаменїтосцох Керестура, интересантни спортски активносци вєдно зоз школярами з других оддзелєньох, як и активносци на Русиновим фодбалским стадиону, та интересантни вежби за розвиванє моторики и дорбого розположеня. Школяре стреду участвовали и у рамикох школского кросу, а нащивели и єдну од найуспишнєйших бодибилдеркох Сербиї, Илону Зарубицову, у єй приватней терховнї.

Нєшка, вєдно зоз дзецми зоз 4. класи основней школи заплановани рижни активносци за розвиванє спортскей толеранциї и порозуменя, як и друженє зоз нашу визначну рукометашку Злату Паплацкову, зоз хтору тиж буду мац рижни интересантни спортски активносци. Школяре нащивя и Кулу, а на вечар буду мац и час за розвагу и опущованє пред путованьом до родного Радовишу хторе их чека на ютре.