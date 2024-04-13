Школяре зоз Сриму у керестурскей Школи (фото)

РУСКИ КЕРЕСТУР – Школяре з наших местох у Сриме хтори ходза на годзини руского язика и язичней култури зоз свою наставнїцу Наташу Еделински Миколка, вчера и нєшка госци у ОШШ Петро Кузмяк, на ексурзиї у Руским Керестуре.

То уж други рок як школяре приходза нащивиц керестурску Школу и шицко цо вона понука, же би ше евентуално опредзелєли ту предлужиц свойо штредньошколске образованє, у руским оддзелєню ґимназиї лєбо на напряму туристични технїчар.

Гоч були заинтересовани вельо вецей школяре пре други обовязки удало ше присц лєм пецерим од пиятей по осму класу, а по їх прешлорочним позитивним искуству сцели остац и преспац у школским интернату.

Привитала их директорка Школи Наталия Будински, а потим присуствовали на даскелїх годзинох, на применєних наукох з ґимназиялцами, на руским язику и историї, змесценє мали у интернату, а тиж и костиранє. Финансийно шицко потримал Национални совит Руснацох, дзе школяре тиж були у нащиви. як и у музейней збирки и у найстаршей рускей хижи. Нєшка пред одходом, школяре ище нащивя катедралну церкву и Водицу.