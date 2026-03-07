Школярки участвовали у проєкту хтори запровадзує Британски совит

ОРАШЕЦ – Петнац школярки Школи Петро Кузмяк, єй Ґимназиї и Туристичного напряму, участвовали у проєкту CybHER – Змоцньованє женох и дзивкох у сайбер безпечносци”, котри тирвал од априла 2025. року, а закончуюца часц того проєкту, його тродньови камп, реализовани од 27. фебруара по 1. марец у Орашцу.

Циль того проєкту же би инспировал младих людзох, окреме дзивчата, и понукнул им знанє и схопносци зоз обласци сайбер безпечносци. На тродньовим кампу, през интерактивне ученє и практичне искуство, школярки унапредзели свойо диґитални схопносци, вибудовали самодовириє и достали нагоду повязац ше зоз своїма парняками и менторами.

Попри керестурскей школи, у проєкту участвовали и дзешец школи зоз Републики Сербиї. Зоз школи Петро Кузмяк, на проєкту участвовали петнац школярки, як и управнїца Дома школярох Лїляна Рудакиєвич и директорка школи Наталия Будински, хтори водзели роботнї зоз обласци кариєрного водзеня и совитованя у сайбер безпечносци, односно зоз обласци сайбер безпечносци.

Окремна часц програма бул панел на хторим участвовали млади жени хтори уж будую свойо кариєри у тей обласци, а остатнього трецого дня Кампу, школярки мали нагоду упознац ше зоз британским амбасадором у Сербиї хтори им бешедовал о важносци векшей заступеносци женох у сайбер сектору и подобних темох, а на концу им уручел и сертификати.

Проєкт запровадзує Британски совит (British Counsil), a финансує го Влада Зєдинєного Кральовства.