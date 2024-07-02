Означени школярски дзень у Водици

РУСКИ КЕРЕСТУР – Школяре, першопричашнїки и студенти та їх родичи, учительки, професоре и директоре школох, внєдзелю, 30. юния означели школярски дзень у Служби Божей у Водици зоз котру подзековали Господу за ласки котри достали у прешлим школским року.

Службу служел о. Ярослав Варґа, а о. Владислав Варґа споведал наисце вельо вирних котри приступели ґу споведзи. Апостол читала Яна Тимко зоз Коцура, Евангелию о. Ярослав Варґа, а наказовал о. Владислав Варґа.

После служби дзеци перше мали закуску, котру им порихтали волонтере Каритасу, а потим була орґанизована олимпияда на котрей указали свойо схопносци и знанє.