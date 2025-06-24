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Школярски дзень у Водици

автор Ол. Папуґа, фото: Ол. Живкович
автор Ол. Папуґа, фото: Ол. Живкович 38 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – Школяре, першопричашнїки з наших парохийох, студенти їх родичи, учительки, професоре и директорка керестурскей школи, внєдзелю, 22. юния означели школярски дзень у Служби Божей у Водици зоз котру подзековали Господу за ласки котри достали у прешлим школским року.

Службу служел о. Владимир Медєши хтори и наказовал, о. Ярослав Варґа и о. Владислав Варґа, хтори и споведали вирних котри приступели ґу споведзи.

После служби бул обход коло Водици зоз Марийовим молебеном, хтори закончени при пещери.

Дзецом, волонтере Катирасу порихтали закуску, а потим було друженє. Була то нагода же би школяре подзековали за успишно закончени школски рок.

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