Школярски дзень у Водици

РУСКИ КЕРЕСТУР – Школяре, першопричашнїки з наших парохийох, студенти їх родичи, учительки, професоре и директорка керестурскей школи, внєдзелю, 22. юния означели школярски дзень у Служби Божей у Водици зоз котру подзековали Господу за ласки котри достали у прешлим школским року.

Службу служел о. Владимир Медєши хтори и наказовал, о. Ярослав Варґа и о. Владислав Варґа, хтори и споведали вирних котри приступели ґу споведзи.

После служби бул обход коло Водици зоз Марийовим молебеном, хтори закончени при пещери.

Дзецом, волонтере Катирасу порихтали закуску, а потим було друженє. Була то нагода же би школяре подзековали за успишно закончени школски рок.