Школски рок почина у Школи „Петро Кузмяк”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Нови школски рок нєшка почина и за коло 434 школярох Основней и штреднєй школи зоз домом школярох „Петро Кузмяк”. Приєм за першокласнїкох будзе на 8 годзин у школским дворе, а у голу за штредньошколцох.

У першей класи ОШ будзе 30 школярох и два оддзелєня, а за нїх предвидзени професоре класней настави Нада Колошняї у Iа и Марко Новакович у Iб.

У штреднєй школи у першей класи остало исте число школярох – у Ґимназиї по руски 7 школярох, по сербски 13, а у туристично-готелиєрским оддзелєню 16 школяре.

Гоч ище можлїви пременки, за тераз комплетне число школярох 434, од чого у Основней школи 262, а у Штреднєй 172 школяре.

(Опатрене 53 раз, нєшка 53)