Школски Саям туризма 2023

РУСКИ КЕРЕСТУР – Традицийни Саям туризма у Штреднєй школи „Петро Кузмяк”, прешлого пиятку, орґанизовали школяре II, III и IV класи туристичного напряму и наставнїца фахових предметох.

Школяре на годзинох аґенцийного и готелиєрского водзеня роботи и маркетинґу у туризму виробели, а потим на сайму представели самостойно обдумани:⁣туристични аранжмани,⁣промотивни брошури и ⁣прикази перспективних туристичних обласцох у нашей жеми.

Попри тим, нащивителє мали нагоду нащивиц и штанд „жем домашнєй” Греческей, на котрим приказане туристичне понуканє тей держави зоз акцентом на Солун у котрим у марцу школяре окончовали фахову праксу през Еразмус плус проєкт мобилносци.

Учашнїки проєкту нащивительом подробнєйше потолковали искуства зоз пракси и през виробени видео и друковани материял их упознали зоз знаменїтосцами Солуну и околїска.