Буду припознати боди од прешлого року

НОВИ САД – Зоз Дружтва за руски язик, литературу и културу, хторе орґанизатор змаганя зоз руского язика и язичней културу дознаваме же пре обставини у образованю того школского 2024/25. року векшина змаганьох, хтори були плановани зоз Календаром Министерства просвити Републики Сербиї, Беоґрад за 2025. рок нє отримовани.

Вецей орґанизаторе змаганьох, медзи нїма и Дружтво за руски язик, литературу и културу, як орґанизатор змаганя зоз руского язика и язичней култури предложели же би ше освоєни боди, односно завжати места школярох VII класох зоз Републичного змаганя прешлого 2023/2024. школского роки (тераз су школяре VIII класи) припознали при упису до штреднїх школох у наступним 2025/26. школским року.

Министерство просвити прилапело предложене предкладанє орґанизаторох змаганьох (исти способ припознаваня бодох школяром бул заступени и под час епидемиї корона вирусу 2020. року) и вимагало же би орґанизаторе послали списки школярох.

Дружтво за руски язик, литературу и културу доручело Министерству глєдани податки и надпомло же зоз Републичного змаганя з руского язика и язичней култури, хторе отримане 25. мая 2024. року у Основней школи „Петро Кузмяк“ у Руским Керестуре зоз наших основних школох (хтори прешлого школского року були у VII класи, а тераз су школяре VIII класи) вєдно и порядна и виборна настава – єст 13 школярох: 6 школяре освоєли 1. место – 20 боди, 4 школяре освоєли 2. место – 19 боди и 3 школяре освоєли 3. место – 18. боди.

Треба надпомнуц же по Календаре змаганьох за 2025. рок у наших руских школох до 1. марца требали буц отримани школски змаганя, а потим у априлу Медзиокружне и у маю Републичне змаганє у Основней школи „Йован Йованович Змай“ у Дюрдьове. Пре наведзени причини у образованю змаганя нє отримани.

Министерство просвити прилапело предкладанє Дружтва зоз приложеним списком школярoх зоз завжатима местами и освоєнима бодами 2023/24. школского року хтори им поможу при упису до штреднїх школох у наступним 2025/26. школским року.