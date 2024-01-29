Школску славу означели и школяре у Коцуре (фото)

КОЦУР – З нагоди означованя Школскей слави святи Сава всоботу, 27. януара, у Велькей сали Дома култури у Коцуре школяре Основней школи „Братство єдинство” отримали пригодну програму.

За тот значни дзень вредни школяре пририхтали числени точки з котрима возвелїчали живот святого Сави, а програму почали зоз гимну котру му одшпивали. Наймладши гуторели числени рецитациї и бешеди, а одшпивали и вецей шпиванки котри пририхтали зоз своїма учительками и наставнїцами.

Значносц святого Сави визначела и директорка Основней школи Сенка Мученски, а вкупну програму зоз танцами прикрашели и наймладши члени фолклорних секцийох КУД „Жатва” и КУД „Завичайне врело”.

Зоз програму школяре числену публику здогадли на вредносци котри нам на чуванє охабел тот перши сербски архиепископ, просвититель и творитель законодавства. Понеже ше святого Саву трима за зачатнїка сербскей стредньовиковней литератури и защитнїка просвитних установох, през числени точки визначена була и його улога у розвою школства и образованя у Сербиї .

Кажда точка вредних школярох котру виведли пред полну салу Дома култури була наградзена зоз гласним аплаузом.