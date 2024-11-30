Школу нащивели лекторе китайского язика

РУСКИ КЕРЕСТУР – Школу „Петро Кузмяк” 28. новембра нащивели лекторе зоз „Конфуцийового институту” зоз Нового Саду, а у рамикох сотруднїцтва хторе почало у септембру кед оформена и секция китайского язика.

У тей нащиви, школяре VIб оддзелєня виведли писньочку „Хто щешлїви“ на китайским язику, док школяре хтори факултативно виучую тот язик указали цо научели за тот период. Тиж так, школяре мали нагоду достац информациї о стипендийох хтори понука амбасада Китаю.

Госци указали школяром єдну з китайских борительних схопносцох – Тайдїчуен, а потим и уметносц красного писаня – калиґрафию. Роботня була наменєна школяром VI класи и школяром хтори виучую китайски язик, а тиж так ю нащивели и школяре III и IV класи.

Початком школского року у школи формована секция китайского язику на хторей активно участвую 14 школяре, а водзи ю наставнїца Мая Брекайло.