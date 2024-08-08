Мож ше приявиц за препатрунок на карцином плюцох на сучасним скенеру

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Здравственей амбуланти у Руским Керестуре у цеку приявйованє за скрининґ на вчасне дияґностикованє карцинома плюцох, за особи зоз длугорочним стажом куреня, старосци од 50 по 74 роки.

Слово о проєкту за вчасне откриванє карциному плюцох, з помоцу сучасних LDCT (Ел-Ди-Си-Ти) скенерох, хтори приказую менши туморски цинї, а хтори нє обачлїви зоз другима поступками за дияґностику.

До тей програми препатрункох уключени особи хтори маю високи ризик од охореня, а то особи хтори куря вецей роки, а маю од 50 по 74 роки старосци, гоч нє маю симптоми и знаки хтори укузую на карцином бронхийох.

Же би за препатрунок заинтересовани особи були уключени до програми, треба же би сполнєли даєден од трох критериюмох, а то – же би курели 30 пакло/роки (формула по хторей ше число покурених паклох циґарох множи зоз числом рокох куреня), або же би курели 20 пакло/роки (зоз одвитуюцима хоротами як цо хронїчна обструктивна хорота плюцох, части запалєня плюцох, и позитивна фамелийна анамнеза спрам малиґних хоротох плюцох, и викладанє потенциялним карциноґеном), а тиж до програми можу буц уключени и особи хтори дакеди курели, алє престали пред менєй як 10 роки, а звикнуца куреня циґарох мали як у спомнутих перших двох ґрупох.

Гоч датум нє одредзени, заинтересовани треба цо скорей же би ше явели свойому вибраному лїкарови у Здравственей амбуланти у Руским Керестуре, дзе поробя кратку анкету, а потим, кед сполня условия, достаню обвисценє о своїм термину за скрининґ плюцох.

Безплатни превоз до Вербасу дзе ше буду окончовац препатрунки, та назад до Керестура, будзе обезпечени шицким, а препатрунки ше будзе робиц и у ранших и пополадньових годзинох.

Проєкт финансує Покраїнска влада АП Войводини.