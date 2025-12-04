Скупштина Дружтва за руски язик будзе отримана на ютре

НОВИ САД – Схадзка Скупштини Дружтва за руски язик, литературу и културу будзе отримана 5. децембра на 11 годзин у Заводу за културу войводянских Руснацох.
На 4. схадзки Скупштини Дружтва будзе ше розпатрац точки зоз порядней дїялносци Дружта.
У другей часци ше планує означованє рочнїцох творительох зоз Календара Дружтва у 2025, а то: o. Йoван Хранилович, Стеван Боднаров, Оскар Кочиш, Владимир Рогаль, Дюра Варґа, Ирина Колєсар, Яким Сивч, Леона Лабош Гайдук, др Михайло Лїкар, Серафина Макаї, др Пол Роберт Маґочи, Жeлимир Пап и др Оксана Тимко Дїтко.