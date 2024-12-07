Отримана Скупштина Дружтва за руски язик, литературу и културу

НОВИ САД – Пияток, 6 децембра у просторийох Завода за културу войводянских Руснацох у рамикох 34. Дньох Миколи М. Кочиша отримана 3. схадзка Скупштини Дружтва за руски язик, литературу и културу.

Зоз схадзку предшедовал др Юлиян Рамач, а после вибраного роботного предсидательства и роботних целох Ирина Папуґа бешедовала о активносцох Дружтва у 2024. року, як и о планох и програми Дружтва у 2025. року.

На другей часци схадзки отримани Округли стол – 50 роки Ґраматики руского язика Миколи М. Кочиша (1974), а представени и о нови Зборнїк роботох Studia Ruthenica 30, 2024.

По плану отримованя 34. Дньох Миколи М. Кочиша, на соботу 14. децембра у Заводу за културу войводянских Руснацох на 11 годзин, будзе Литературне стретнуце кед ше означа рочнїци зоз Календара у 2024. року, а то: 150 роки од народзеня o. Mихайла Мудрого, 120. роки o. Maксимилияна Буили, 120 роки Янка Фейси, 110 роки Якима Олеяра, 100 роки др Меланиї Микеш, 90 роки Наталиї Голуб, 90 роки Надї Волчко, 80 роки Ирини Гарди Ковачевич, 80 роки Нади Колєсар Адамович и 60 роки др Анни Плишковей.