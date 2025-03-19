Отримана VII схадзка Скупштини Городу Нового Саду

НОВИ САД – На вчерайшей схадзки Скупштини Городу Нового Саду прилапени буджет за тот рок и други точки хтори були на дньовим шоре.

Окрем Одлуки о буджету за 2025. рок у суми 44,51 милиярди динари, усвоєни и вецей точки хтори ше одноша на реализацию програми и инвестицийни активносци явних и явно-комуналних подприємствох, городских установох култури у городзе. Представнїки опозициї були присутни на схадзки, алє нє участвовали у єй роботи, сообщене зоз Скупшини города.

Вноци пред отримованьом схадзки, хтора пондзелок заказана за вовторок, интервеновала новосадска полиция процив студентох хтори пробовали блокирац будинок Скупштини города, прето же схадзка заказана на Дзень жалосци.

Пред дзешату годзину, кед почала схадзка, одборнїки опозициї вошли до будинка Скупштини и на конференциї за новинарох гварели же нє буду участвовац у розправи о буджету прето же схадзка наявена лєм 24 годзини скорей, а то кратки час же би ше анализовало материял за вецей як 100 точки кельо було на дньовим шоре.

Схадзка почала зоз минуту цихосци за настрадалих у огню у Сиверней Македониї. Представнїки власци були на своїх местох, а одборнїки опозициї стали коло бешеднїци, тримали транспаренти.

Шицки точки дньового шора усвоєни без розправи.

Остатня схадзка Скупштини Нового Саду отримана 24. фебруара, кед прилапене задзекованє Милана Дюрича на месце городоначалнїка и на тоту функцию вибрани Жарко Мичин.