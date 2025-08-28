Отримана схадзка Скупштини општини

КУЛА – Вчера, 27. авґуста отримана 23. схадзка Скупштини општини Кула, на котрей медзи иншим з векшину гласох прилапена Одлука о вименкох и дополнєньох Одлуки о буджету Општини, а после длукшей дискусиї представительох власци и опозициї.

На початку схадзки длугорочни одборнїк Драґутин Медоєвич усмено задзековал на свою функцию. Потим нє прилапене дополнєнє дньового шора на предкладанє опозицийней одборнїцкей ґрупи „Кулянє и наш город – Зєдинєни за побиду Кули”. Глєдало ше формованє дочасовей комисиї котра би утвердзела политичну одвичательносц найвисших функционерох и представнїкох явних орґанох власци за инциденти на протесту 20. мая.

На схадзки Скупштини дискутовало ше и одлучовало ище о даскельо точкох на дньовим шоре, а то Звит о витвореню Одлуки о буджету Општини за перше полрочє, дати согласносци на веменки дїлованя ЯКП „Комуналєц” и „Руском”. А дати согласносци на програми роботи зоз финансийним планом установом чий снователь Општина, медзи нїма и Дом култури Руски Керестур. Принєшена и одлука розписац конкурс за директора Народней библиотеки Кула, а за нового директора Културнго центру Кула меновани Алаксандар Мосорка.