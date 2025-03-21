Владимир Надь ище єден мандат директор Дома култури

КУЛА – Двацета схадзка Скупштини општини Кула, отримана 17. марца, на хторей медзи иншим, прилапени предклад о менованю Владимира Надя за директора Дома култури Руски Керестур.

Пред початок схадзки, єдней ґрупи гражданох хтора жадала присуствовац на схадзки, предсидатель Скупштини, Велибор Милоїчич, то нє дошлєбодзел, „же би ше нє правело тензиї”, як обгрунтовал познєйше, цо члени опозициї охарактеризовали як нєдемократски поступок. Медзитим, такой на початку схадзки, предсидатель општини Кула, Дамян Милянич, замодлєл предсидателя Скупштини же би обезпеченє у скупштини напущело салу, же би схадзка була мирноа и транспарентна.

Кед слово о схадзки, на початку виложени два дополнєня Дньового шору – Предклад за образованє анкетного одбору у вязи зоз реконструкцию Улїци Йосипа Крамера у Кули, хтора окончена 2016. и 2017. року, а предложели одборнїки опозициї Раде Обрадович и Марко Бошняк, и друге дополнєнє, о Предкладу пресуди Привредного суду по хторим одбита жалба туженей Општини Кула, а хтори предложел одборнїк Златко Остоїч. Други предклад одбити, понеже є нє у складзе зоз Дїловнїком СО Кула.

После обгрунтованьох своїх предкладаньох, прешло ше на други точки Дньового шору, односно на Предклади Одлукох – о анґажованю екстерней ревизиї консолидованого закончуюцого рахунку буджету општини Кула за 2024. рок; о успоставеню системи енерґетского менаджменту општини Кула; о оцудзеню будовательней жеми зоз явней власносци општини Кула; о прилапйованю Звиту о роботи Општинского штабу за позарядово ситуациї за 2024. рок; предложени и Ришеня о престанку мандатох длужносци о.д. директора и директора, як и меноваю о.д. директора и дректора явних подприємствох и установох чий снователь општина Кула, як и розришенє и менованє членох Управного и Надпатраюцого одбору установох чий снователь Оптшина Кула.