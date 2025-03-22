Нєшка Руска матка отрима Скупштину

РУСКИ КЕРЕСТУР – Скупштина Рускей матки (РМ) будзе нєшка 22. марца, на 11 годзин у Месней заєднїци Руски Керестур.

На дньовим шоре буду звити предсидателя, предсидателькох/предсидательох месних/городского/реґионалного одборох РМ, Финансийни звит за 2024. рок, як и плани дїялносци РМ и єй одборох у 2025. року.

Слова будзе и о орґанизацийних темох як и вибор делеґациї од 15 делеґаткох/делеґатох за участвованє у роботи 18. Шветового конґресу Русинох/Руснацох/Лемкох у Букурешту, хтори будзе од 12. по 15. юний у Парламенту републики Румуниї,.

Пред Скупштину РМ, на 10 годзин, у просторийох РМ, отрима ше кратку схадзку Управного одбора за пририхтованє Скупштини и прецизованє предкладох за пременку трох членох Статута РМ.