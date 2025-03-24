Отримана Скупштина Рускей матки

РУСКИ КЕРЕСТУР – Порядна рочна Скупштина Рускей матки отримана всоботу 21. марца у прострийох Месней заєднїци, алє у циню инцидентного нєскладаня коло того, чи мала чи нє, кворум присутних коло 10 учашнїкох.

О тим ше пред тим як схадзка урядово почала нє зложели Дюра Папуґа и предсидатель Матки др Михайло Фейса, дзе Папуґа твердзел же кворуму нєт та предложел преложиц схадзку, док Фейса, поволуюци ше на Статут РМ же єст, понеже РМ здруженє гражданох.

Прето Папуґа и ище дзепоєдни члени напущели просторию, а потим др Фейса отримал схадзку Скупштини. Вон накратко винєсол звит о робити у прешлим року и дзепоєдни плани за наступаюци, та визначел же РМ постала други по шоре видаватель у нашей заєднїци. Тиж наявел и формованє Месного одбору у Дюрдьове.

На схадзки тиж утвердзене число од 15 особох (10 плус 5 младих) котри буду у делеґациї РМ на наиходзацим Шветовим конґресу Русинох/Руснацох/Лемкох у юнию того року у Румуниї. Подробнєйше у звиту у шлїдуюцим чишлє „Руского слова”.