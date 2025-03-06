Предлужена робота Скупштини Сербиї

БЕОҐРАД – У Скупштини Сербиї вчера предлужена розправа у подробносцох о законских предкладаньох зоз дньового шора, а нєшка на 10 годзин посланїки предлужа розправу о амандманох о предложених законох.

Скупштина, вчера 5. марца закончела зоз роботу на 18:20 годзин.

На вчерайшей схадзки найвецей ше дискутовало о вименкох и дополнєньох закона о високим образованю, зоз хторим би ше сполнєло єдна од штирох вимогох студентох у блокади, алє и стредньошколского и основношколского образованя.

У скупштинскей сали присутни були нєшка лєм даскельо посланїки опозициї, а векшина на конференциї за новинарох гварели же нє буду участвовац у роботи на схадзки и же ше нє враца до скупштинскей сали после претресу парламента и їх канцеларийох.