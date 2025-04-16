Служби у Страсним тижню у Новим Садзе

НОВИ САД – У Страсним тижню у новосадскей конкатедралней Церкви святих апостолох Петра и Павла на стреду на 17 годзин будзе Хресна драга и Пацерки, а Служба Божа на 18 годзин.

На Вельки штварток на 18 годзин будзе Вечурня зоз Службу Божу св. Василия Велького и Олївопомазанє старших и хорйовитих парохиянох.

На Вельки пияток Строги пост, на 8 годзин будзе Утриня Страсцох зоз читаньом 12 Евангелийох, на 17 годзин Вечурня зоз покладаньом Исусовей плащаніци до гробу.

На соботу на 9 годзин Служба Божа св. Василия Велького, у Будисави на 15 годзин Воскресна Служба Божа зоз швеценьом паскох и на 20 годзин Воскресна утриня.

На нєдзелю, 20. априла Воскресенє Христово на 10 годзин Служба Божа зоз швеценьом пасхалного єдзеня и мированє, на 18 годзин будзе Вечарша Служба Божа и Мированє.

На Шветли пондзелок, 21. априла на 10 годзин будзе Архиєрейска Служба Божа, На служби владика кир Георгий Джуджар за диякона пошвеци поддиякона Ивана Дацешина, на 18 годзин будзе Служба Божа зоз мированьом.