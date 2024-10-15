Слабе бависко Искри у Апатину

АПАТИН – Фодбалски клуб „Искра” всоботу, 12. октобра у Апатину одбавела дзевяте першенствене стретнуце у Войводянскей лиґи Сивер процив екипи ФК „Младосц” и зазначела пораженє зоз резултатом 4:0.

Коцурска Искра бавела у составе – Филип Хромиш, Марко Секулич, Милан Ефендич (Лазар Милованович), Зоран Сердар (Димитриє Ґрубачич), Мариян Малацко, Никола Адамович (Павле Човс), Дамян Ґубаш, Душан Бокан, Милорад Ваяґич, Миливой Ґаджич (Давид Неделькович) и Давид Гарди (Дьордє Байчич).

У идуцим 10. колу ВФЛ Сивер, Искра на нєдзелю 20. октобра будзе бавиц у Коцуре процив екипи ФК „Гайдук 1912” зоз Кули, а стретнуце почнє на 15 годзин.