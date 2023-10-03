Слабе бависко у Брестовцу

БАЧКИ БРЕСТОВЕЦ – У 8. колу Подручней фодбалскей лиґи Зомбор, внєдзелю 1. октобра, екипа Русина госцовала у Бачким Брестовцу, дзе зазначела пораженє од домашнєй екипи ФК БСК зоз резултатом 5:2 (3:0).

После пораженя у прешлим колу у Керестуре, Русиновим бавячом ше нєпоспишело зазначиц позитивни резултат анї на госцованю у Брестовцу.

Од початку змаганя, домашнї бавяче рушели твардейше и мотивованше як екипа Русина. Так уж после одбавених лєм трох минутох, бавяче зоз Брестовцу направели єдну добру акцию, дзе було центер бице з лївого боку, лабда ишла по жеми, дошла до центарфора, и вон дава ґол за 1:0.

Векшу инициятиву мали бавяче БСК, мали вецей лабду у ногох и константно грожели на Русинов ґол. После нєдосудзеного очиглядного офсайду за Русин, направени фаул на 18 метерох, дзе после прецизного бица капитен домашнїх у 29. минути звекшує резултат на 2:0.

Пред конєц першого полчасу, домашнї бавяче креирали ище єдну акцию, лабда послата до глїбини и центарфор Брестовцу виходзи сам на ґолмана Надя и зазначує резултат 3:0, цо бул и резултат першого полчасу.

У другим полчасу слика на терену ше нє меняла вельо, домашнї бавяче предлужели у истим ритме як и у першим полчасу, та так после єдного корнеру, хтори виведли Брестовчанє, лабда прешла коло даскелїх бавячох, набегує на ню домашнї бавяч и зоз главу трафя мрежу Русина за вельких 4:0 у 52. минуту.

На 5:0 за домашнїх звекшане у 70. минути, на точну глїбоку лабду бавяч ше нашол сам опрез голмана Надя и лєм зоз пейц метерох дава гол до процивного угла.

Же би на Русиновим боку резултат нє остал нула, остарал ше Сушич, хтори на дупле додаванє у шеснац метерох зоз Поповичом посцигує ґол у 76. минути за Русин.

На концу змаганя, у 90. минути досудзени пенал за екипу Русина, хтори после соло акциї направени над Сушичом. Исти бавяч и виведол и поставел конєчни резултат од 5:2 за Бачки Брестовец.

Русин бавел у составе — Михайло Надь, Стефан Тома (Небойша Попович), Иґор Грньчар, Александар Кочиш, Деян Павлович, Дарко Сушич, Неманя Муминович (Лука Иличич), Стефан Мароєвич, Матей Саянкович, Андрей Малацко, Деян Чернок (Марио Иличич).

На нєдзелю, 8. октобра, у 9. колу Русин на домашнїм терену дочека екипу ФК „Крила Країне” зоз Бачкей Паланки, а стретнуце почнє на 15 годзин.