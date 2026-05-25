Слабше знанє руского язика як прешлих рокох

ДЮРДЬОВ – У Основней школи „Йован Йованович Змай” у рамикох Календарa змаганьох Министерства просвити Републики Сербиї за 2025/26. школски рок, всоботу 23. мая отримане 24. Републичне змаганє з руского язика и язичней култури.

На Републичним змаганю, тести ришовали 23 школяре, и то 12 зоз порядней настави зоз VII и VIII класох зоз Руского Керестура, Коцура и Дюрдьова и 11 школяре цо руски язик уча як виборни предмет зоз елементами националней култури зоз основних школох у Новим Садзе, Бачкей Тополї, Кули, Коцура и Шиду.

Зоз VIII класох нїхто од школярох нє мал максимални 20 боди, а Доротеа Рамач и Никола Петкович зоз керестурстурскей школи мали 19 боди, Емилия Уйфалуши зоз коцурскей школи 18, а Лара Папуґа зоз керестурскей школи 16 боди.

Зоз порядней настави зоз VII класох Адрияна Штранґар зоз Руского Керестура мала 19 боди, Даниєла Ґайдош и Рамона Будински зоз Коцура по 16, Дарко Еделински зоз Керестура мал 15 боди, Надя Ґайдош зоз Коцура 15 боди, Андрей Балїнт 14 боди и Мария Рамач 12 боди зоз Дюрдьова, а Ема Венґрин 11 боди зоз Руского Керстура.

Зоз основних школох у Новим Садзе, Бачкей Тополї, Кули, Коцура и Шиду, у хторих ше руски язик учи як виборни предмет зоз елементами националней култури 11 школяре участвовали на соботовим Републичним змаганю. Вони указали лєпши резултат як школяре зоз порядней настави.

Зоз виборней настави VII класа Паул Надь (20 боди), Симона Медєши (20 боди), Петер Надь (19 боди), Йован Винаї (19 боди) – шицки зоз новосадских школох, Никола Станисавлєвич (18 боди) Нове Орахово, Яна Бесерминї (16 боди) зоз Коцура, Йована Станисавлєвич зоз Нового Орахова (16 боди), Лана Ристич (16 боди) зоз Шиду, Єлена Суботин (12 боди) зоз Коцура.

Зоз виборней настави VIII класи – Мария Бенчик (19 боди) зоз Бачкей Тополї, Павле Айдукович (19) зоз Нового Саду.

Организатор змаганя Дружтво за руски язик, литературу и културу зоз потримовку Министерства просвити, а домашня була Основна школа „Йован Йованович Змай” зоз Дюрдьова.