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Славиша Сабадош нови предсидатель Вивершного одбору НСРНМ

автор М. Афич
автор М. Афич 4 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – На 27. схадзки Националного совиту рускей националней меншини (НСРНМ) котра отримана вчера вечар, 3. децембра принєшени даскельо важни одлуки, та прилапени вименки Финансийного плану НСР за тот рок, а медзи иншим вибрани и нови предсидатель Вивершного одбору НСР, а то член Совиту Славиша Сабадош зоз Коцура.

Предсидатель НСР Йоаким Рац бешедовал о активносцох Совиту медзи двома схадзками, а найвецей их було у обласци образованя, та визначене же обновена виборна настава руского язика з елементами националней култури у Суботици, а нєодлуга буду видруковани и длугочекани учебнїки руского язика.

На схадзки були присутни 13 члени Совиту котри єдногласно прилапели вименки Финансийного плану котри предложел Вивершни одбор, а тиж принєсли одлуку о виборе Ревизиї за 2024. рок.

Принєшена и одлука о розришованю и менованю члена Управного одбору НВУ „Руске слово” зоз шора занятих, та розришени Микола М. Цап, а менована Марина Джуджар.

Члени Совиту єдногласно потримали и поставянє табли подзекованя покойней Сенки Бенчик на єй родзени дом у Новим Орахове, цо иницировала локална самоуправа, а потримал и Одбор за образованє.

На вечаршей схадзки Национални совит потвердезел и 27 рижни одлуки свойого Вивершного одбору котри ше одноша на даванє думаня на рижни кадрово предкладаня у образовних установох, як и о розподзельованю средствох на рижних конкурсох.

У остатнєй точки дньового шора члени Совиту поинформовани же потерашнї предсидатель ВО Желько Ковач 2. децембра задзековал на тоту функцию, а место нього предсидатель Рац предложел Славишу Сабадоша зоз виберанковей лїстини „Руснаци вєдно”, хтори тоту функцию будзе окончовац шлїдуюци два роки, тє. до вицеку мандату терашнього зволаня Националного совиту.

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